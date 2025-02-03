+1 866-475-3802
Get Demo
Bundle Offer

Autodesk Preconstruction Bundle

Request quoteReturn to offers

Multiple best-in-class solutions, one price.


Gain a competitive edge using the Preconstruction bundle offer. With unlimited access to best-in-class cloud-based preconstruction solutions, estimating and risk teams can stay connected and focus on winning more business and reducing risk upfront.

Centralize bid management

Choose the right builders for every project with the most up-to-date network of over 1 million construction professionals.

Increase confidence in your estimate

Save time and generate accurate quantities with a cloud-based 2D/3D takeoff solution.

Streamline qualification to minimize risk

Mitigate project risk with access to qualified subcontractors and automated risk analysis.

Products Included:


  • circle-check-purple

    Autodesk Takeoff

  • circle-check-purple

    Autodesk Docs

  • circle-check-purple

    BuildingConnected Pro

  • circle-check-purple

    Bid Board Pro

  • circle-check-purple

    TradeTapp

  • circle-check-purple

    ProEst

Capabilities Included:


  • circle-check-purple

    Document Management

  • circle-check-purple

    2D & 3D Quantification

  • circle-check-purple

    Estimating

  • circle-check-purple

    Bid Management

  • circle-check-purple

    Qualification

  • circle-check-purple

    Proposal Generation

  • circle-check-purple

    Data Federation

  • circle-check-purple

    Reporting

  • circle-check-purple

    Insight

  • circle-check-purple

    Mobile App

Customers across the industry trust Autodesk Construction Cloud to keep projects on track.

Boldt Logo
balfour-beatty
clayco
cupertino electric
lendlease
mace
rosendin
skanska
texasam
Walsh

Ready to get started with Autodesk Construction Cloud?

Get a quote